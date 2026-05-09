Frías: un adolescente terminó hospitalizado tras derrapar en su moto y chocar contra un árbol

El joven habría intentado realizar una peligrosa maniobra con su motocicleta y perdió el control del rodado. Ocurrió durante la noche del jueves.

Hoy 08:55

Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido luego de protagonizar un violento siniestro vial en pleno centro de la ciudad, cuando perdió el control de la motocicleta y terminó impactando contra un cordón y un árbol de gran tamaño. El hecho se registró cerca de las 23.50 sobre calle Martín de Güemes, entre Corrientes y Eva Perón.

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Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 23 acudió al lugar tras un llamado de alerta emitido por Sala Central. Al arribar, los efectivos encontraron al joven, de apellido Toledo, tendido sobre la cinta asfáltica con visibles lesiones, junto a una motocicleta Motomel 110 c.c. De inmediato solicitaron una ambulancia y el herido fue trasladado al hospital por personal médico.

De acuerdo con el relato de un testigo de 13 años, amigo de la víctima, Toledo lo había dejado minutos antes en su domicilio y, al retirarse, habría intentado realizar una maniobra tipo “willy”, levantando la rueda delantera de la moto. En esas circunstancias perdió el control de su motocicleta y terminó chocando violentamente contra el cordón y posteriormente contra un árbol.

En el procedimiento intervino personal de Criminalística, que realizó tareas fotográficas y pericias mecánicas sobre el rodado, el cual fue secuestrado y trasladado a sede policial. Del hecho tomó conocimiento la fiscal de turno, Dra. Macarena Vildoza, quien dispuso las actuaciones correspondientes.



La investigación quedó a cargo de la Comisaría Comunitaria Nº 23 bajo supervisión del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 7.