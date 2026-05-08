Dolor e incertidumbre en Figueroa: familiares de las víctimas hablaron tras el operativo que conmociona a la comunidad

Parientes de los menores y jóvenes con discapacidad rescatados en una causa por presunta explotación sexual contaron cómo atraviesan las horas posteriores al procedimiento judicial y la difícil situación que viven los niños.
El caso que conmociona al departamento Figueroa sigue generando fuerte impacto en la comunidad. En las últimas horas, familiares de los menores y jóvenes con discapacidad rescatados en el marco de una investigación por presunta explotación sexual hablaron públicamente y describieron el dolor, la incertidumbre y la preocupación que atraviesan tras el operativo judicial.
En diálogo con Noticiero 7, una familiar aseguró que nunca habían visto situaciones como las denunciadas en la causa y sostuvo que todo ocurrió de manera inesperada para el entorno cercano.
“Jamás he visto una cosa semejante como ellos están diciendo”, expresó, al tiempo que remarcó que entre las familias convivían de manera tranquila y ayudándose mutuamente.
“Aquí somos todas familias. Compartíamos la mercadería y las comidas entre nosotros”, relató.
La mujer contó además que ahora intentan reorganizarse para poder cuidar a los chicos que quedaron bajo resguardo familiar, en medio de una situación económica compleja y de mucha angustia emocional.
“Ahora tengo cuatro bocas para alimentar y cómo vamos a hacer para visitarles y llevarles alimentos”, manifestó con preocupación.
Según indicó, varios menores permanecen actualmente con familiares, mientras otra niña continúa bajo atención médica. En ese contexto, explicó que los pequeños todavía no comprenden lo sucedido y preguntan constantemente por su madre.
“No entienden lo que está pasando. Me preguntan cuándo va a volver la madre”, señaló.
Conmovida, contó que intenta calmarlos para evitar que sufran más angustia. “Les digo que ya van a venir para que no se asusten y para que puedan jugar tranquilos”, expresó.
La entrevistada también señaló que anteriormente trabajadores sociales visitaban la zona para conocer la situación de las familias, aunque afirmó que hacía tiempo que ya no tenían ese acompañamiento frecuente.
Finalmente, sostuvo que ahora la prioridad es afrontar el día a día mientras continúan las actuaciones judiciales.
“Vamos paso a paso, viendo cómo resolver las cosas”, concluyó.