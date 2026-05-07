“San La Muerte sanó a mi sobrino”: habló el dueño del “Campito de la Sanación” tras la polémica en La Bajada

Daniel Quintero explicó que la devoción nació a partir de una experiencia familiar.

Hoy 22:11

Luego de la fuerte repercusión que generó la gigantesca imagen de San La Muerte instalada en un predio de La Bajada, habló Daniel Quintero, propietario del denominado “Campito de la Sanación”, quien defendió su devoción y explicó el motivo que lo llevó a construir el lugar.

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“Hace 35 años que soy devoto del Gauchito Gil. Y si está el Gaucho, está San La Muerte”, expresó a Noticiero 7, al tiempo que remarcó que todo nació a partir de una experiencia familiar vinculada a la salud de uno de sus sobrinos.

Según relató, uno de los hijos de su hermana atravesaba un delicado estado de salud cuando era pequeño. “Era piel y hueso. Le hice una promesa para que interceda ante Dios y Jesús. Mi sobrino sanó y nunca más se enfermó. Entonces dije: algún día haré algo para vos”, contó emocionado.

A partir de esa experiencia comenzó a levantar el predio, donde actualmente conviven distintas figuras de fe popular y religiosa como la Virgen del Valle, San Expedito, San Jorge, la Difunta Correa y Mama Antula.

Quintero aseguró además que el objetivo del espacio es recibir a las familias y a personas que buscan contención espiritual. “Soy católico y respeto todas las religiones”, afirmó.

En relación a las críticas y el impacto que causó la enorme figura de San La Muerte, sostuvo: “Muchas personas no lo conocen y lo pueden confundir. No es malo, es un santo que intercede ante Dios por nuestras enfermedades”.

Finalmente, indicó que conoce numerosos testimonios de personas que aseguran haberse recuperado de enfermedades graves gracias a su fe y adelantó que continuará ampliando el predio con proyectos sociales y recreativos para la comunidad.