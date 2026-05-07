Dictan en Las Termas capacitaciones sobre mecánica de vehículos ACTC

Este fin de semana se correrá el TC en el Autódromo Interional de Las Termas de Río Hondo.

Hoy 22:06

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) puso en marcha este jueves en Las Termas de Río Hondo dos capacitaciones que forman parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la fecha de Turismo Carretera que se disputará este fin de semana en el Autódromo Internacional.

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El objetivo es brindar una introducción técnica al automovilismo deportivo, abordando sistemas de vehículos, conceptos de seguridad y metodología de trabajo.

Con esta finalidad, ACTC Educación cuenta con la certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Regional Pacheco y con el respaldo de la Facultad de Ingeniería del Ejército y el Taller Escuela de Automovilismo.

Este jueves, en la Escuela Técnica N° 7 se llevó a cabo una jornada sobre mecánica de vehículos ACTC, destinada a estudiantes del último año de escuelas técnicas con orientación automotriz y alumnos de ingeniería mecánica interesados en profundizar sus conocimientos sobre sistemas de competición.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la intendente de Las Termas, Paula Canepa, quien agradeció el apoyo del Gobierno de la provincia por acompañar en esta iniciativa que permite a los jóvenes sumar conocimientos sobre esta especialidad.

La capacitación estuvo a cargo de los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti, quienes trataron temas referidos a la seguridad en vehículos de competición, sistema de frenos, estructuras de chasis tubular, fundamentos de suspensión, análisis técnico pre carrera, aerodinámica y práctica sobre unidad de Turismo Carretera.

Para mañana este viernes, en esta misma institución educativa, tendrá lugar el Taller de Educación Vial ACTC, de 9 a 13, con la presencia de un piloto de Turismo Carretera que explicará cómo son los cuidados arriba de un TC.

La capacitación arrancará con una charla por parte de Diego Garay, donde se profundizará sobre accidentes viales, estadísticas e interrogantes. Luego, Claudio Alonso, hará su aporte sobre la seguridad de un TC, las similitudes y diferencias entre los mecanismos de un auto de competición y uno de calle.

Finalmente, los alumnos pasarán a diferentes estaciones donde se los pone a prueba con diferentes situaciones cotidianas.

El programa propone además reflexionar sobre temas esenciales, como el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención de la alcoholemia, la importancia de ser pasajeros conscientes, y fundamentalmente el respeto por las normas del transporte público.