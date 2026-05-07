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Polémica por una gigantesca imagen de San La Muerte en La Bajada

La imagen está aún en construcción pero ya sorprende por su altura y sus detalles. Afirman que será "un templo de sanación".

Hoy 07:26
San La Muerte en La Bajada

En la zona de La Bajada, departamento Banda, sobre Ruta 1, una enorme estructura comenzó a llamar la atención de todos los que circulan por el lugar.

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La imponente estructura, de varios metros de altura y con luces en sus ojos, fue encontrada en las últimas horas y rápidamente se volvió tema de conversación entre vecinos.

La estatua está ubicada sobre un camino rodeado de modernas viviendas y justo frente a un santuario del Gauchito Gil, lo que incrementó aún más el interés de los vecinos.

Según comentaron personas de la zona, el espacio funcionaría como un "santuario de sanación", cuyo principal centro de adoración sería San La Muerte.

La escultura todavía se encuentra rodeada de andamios y en plena construcción, aunque ya logró captar la atención de todos los que pasan por el lugar.

El trabajo sorprende de por sí y un detalle emerge nada intrascendente: los responsables aún no dieron a conocer los alcances de la obra.

La usina de rumores aludía al concepto de "sanación", sin un contexto. Ello asociado a "San La Muerte" acentuaba comentarios. "San La Muerte es un santo popular venerado en el noreste argentino, Paraguay y zonas de Brasil, representando un esqueleto protector".

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