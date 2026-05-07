Sophie Thatcher lidera la adaptación del relato distópico "The Girl Who Was Plugged In"

La película, dirigida por Jennifer Kent, llevará al cine el clásico relato de ciencia ficción de James Tiptree Jr., centrado en el vínculo entre tecnología, identidad y deseo.

Hoy 07:32

La actriz Sophie Thatcher encabezará el elenco de “The Girl Who Was Plugged In”, una adaptación cinematográfica del relato breve homónimo escrito por James Tiptree Jr. en 1973.

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La historia presenta un mundo distópico en el que una joven marginada, en su búsqueda por ser amada, termina perdiendo su identidad a manos de la tecnología. Thatcher interpretará a P. Burke, una joven desfigurada y con tendencias suicidas que es reclutada por una megacorporación tecnológica para controlar de forma remota a Delphi, un cuerpo artificial diseñado para influir en el consumo y manipular a las masas.

Sophie Thatcher

A medida que la popularidad de Delphi crece, P. Burke desarrolla una conexión cada vez más intensa con ese avatar idealizado, lo que deriva en una psicosis tecnológica con consecuencias dramáticas.

El proyecto estará escrito y dirigido por Jennifer Kent, en lo que será su tercer largometraje tras The Babadook y The Nightingale. La cineasta retoma así un proyecto de gran ambición dentro del género, luego de varios desarrollos que no llegaron a concretarse en los últimos años.

La película formará parte del circuito del Marché du Film, el mercado paralelo al Festival de Cannes, donde buscará asegurar su financiación y distribución internacional.

En paralelo, Thatcher continúa con una agenda activa: participa en el rodaje de la cuarta y última temporada de Yellowjackets y tiene pendiente el estreno de “Her Private Hell”, el nuevo film de Nicolas Winding Refn, que marcará su regreso al cine tras una década. En este thriller, ambientado en Tokio, comparte elenco con Charles Melton, Kristine Froseth y Havana Rose Liu.

Como dato adicional, la actriz tiene una hermana gemela, Ellie Thatcher, dedicada al arte multimedia.