El clima en Añatuya: lluvias a la vista para hoy Jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Añatuya presenta un panorama nublado y húmedo, con temperaturas que rondan los 19.6 °C. Se esperan lluvias moderadas a intervalos en los próximos días.

Hoy 08:21

En Añatuya, la jornada de hoy se presenta nublada con una temperatura actual de 19.6 °C, que coincide con la sensación térmica. Los habitantes de la ciudad, los añatuyenses, deben prepararse para un clima inestable a lo largo del día.

Con una humedad del 86% en la atmósfera, los añatuyenses pueden esperar que las condiciones climáticas sean bastante húmedas. Además, el viento sopla a una velocidad de 9.4 km/h desde el sureste, aportando un ligero alivio a la sensación de calor.

Para hoy Jueves 7 de mayo de 2026, se prevén lluvias moderadas a intervalos, lo que puede afectar las actividades al aire libre de los residentes. La temperatura mínima alcanzará los 11.3 °C y la máxima será de 21.1 °C, lo que sugiere un leve ascenso hacia la tarde.

El pronóstico para mañana, 8 de mayo, indica un día soleado, ideal para disfrutar de actividades al exterior, con temperaturas que oscilarán entre los 7.4 °C y los 18 °C. Es un buen momento para que los añatuyenses aprovechen el buen clima.

El sábado, 9 de mayo, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que variarán entre 7.6 °C y 16.4 °C. Así, los habitantes de Añatuya deberán estar atentos a la variabilidad del clima en estos días.