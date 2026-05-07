La esposa de Manuel Adorni y un sugestivo mensaje: “Siempre hay que dejar algo atrás”

Bettina Angeletti publicó una reflexión sobre “soltar” y “evolucionar” en medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra su marido.

Hoy 08:59

Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, realizó un sugestivo posteo en su cuenta de Instagram que llamó la atención en medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el funcionario nacional.

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El mensaje fue publicado luego de que trascendieran imágenes de las refacciones realizadas en la casa que Adorni tiene en Exaltación de la Cruz, situación que volvió a poner al jefe de Gabinete en el centro de la escena política.

“Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás. No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”, escribió Angeletti en la publicación difundida por medios nacionales.

En otro tramo del posteo, la esposa de Adorni agregó: “Hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente”.

Luego, profundizó su reflexión sobre los cambios personales y sostuvo que “crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse”.

“Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo. Cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”, cerró Angeletti.

El posteo se conoció en paralelo a las repercusiones por la causa que involucra a Manuel Adorni. En ese marco, el contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita por los trabajos realizados en la vivienda del funcionario.

Según su testimonio, las reformas incluyeron pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín. Además, aseguró que las tareas se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025, y que recibió 245.000 dólares en efectivo.

En medio de la polémica, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni y aseguró que no dejará su cargo. También sostuvo que los números del jefe de Gabinete “están en orden” y que serán presentados en los próximos días.