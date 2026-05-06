Representantes gremiales alertaron sobre la crisis económica, la caída del consumo y el deterioro salarial

Referentes sindicales analizaron la situación laboral y social del país en “Libertad de Opinión”. Advirtieron sobre el impacto de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la crisis en las obras sociales.

Hoy 23:35

Los referentes de distintos sindicatos de Santiago del Estero participaron de “Libertad de Opinión”, donde analizaron el contexto económico y laboral que atraviesa el país y coincidieron en señalar el deterioro del poder adquisitivo, la crisis en el sistema de salud sindical y la creciente dificultad para sostener el empleo.

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Del encuentro participaron Miguel Marquesano, secretario general de UTEPSE; Eduardo Palma, de UTA; Daniel Navarrete, del Sindicato de Camioneros; y Víctor Paz, del Sindicato de Empleados de Comercio.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Eduardo Palma, quien describió el complejo escenario que atraviesa el transporte público en el interior del país.

“El transporte público está como el país. En el interior se vino abajo por el recorte de subsidios del Gobierno nacional”, expresó el dirigente de UTA, quien remarcó que actualmente el sistema se sostiene gracias al apoyo del Gobierno provincial y la Municipalidad.

Además, señaló que el sector mantiene conflictos salariales debido a que las escalas paritarias se negocian en Buenos Aires sin contemplar las realidades provinciales. Palma indicó que los trabajadores aún aguardaban el pago de sus haberes y reclamó una recomposición salarial.

“Tenemos un básico muy bajo y gran parte del salario se compone con sumas no remunerativas. Eso afecta directamente a la obra social y a otros descuentos”, sostuvo.

También advirtió sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud sindical y reconoció que muchos trabajadores terminan recurriendo al sistema público cuando las prestaciones quedan suspendidas.

Por su parte, Miguel Marquesano sostuvo que la realidad del empleado público santiagueño tiene algunas diferencias respecto de otros sectores debido a la existencia de mesas de diálogo permanentes con el Gobierno provincial. “Dentro de todo tenemos salarios razonables, pero la inflación real es otra. Uno va al comercio y lo ve”, afirmó.

El titular de UTEPSE destacó además que el movimiento económico local depende en gran medida del consumo generado por los empleados públicos y los bonos otorgados por la Provincia.

En cuanto a la situación gremial, explicó que lejos de disminuir, aumentó la demanda de servicios sindicales, especialmente en el área de salud. “La gente acude a nuestros consultorios porque no puede pagar plus. Las consultas prácticamente se triplicaron”, explicó.

Marquesano también reconoció las dificultades financieras que atraviesan las obras sociales, aunque aseguró que continúan realizando esfuerzos para sostener la atención médica de los afiliados.

A su turno, Daniel Navarrete, referente del Sindicato de Camioneros, cuestionó las políticas salariales impulsadas por el Gobierno nacional y aseguró que las pautas oficiales “no reflejan la inflación real”.

“El 88% de la economía nacional se mueve a través de nuestra actividad. Por eso el sector todavía resiste, aunque ya existen despidos y retiros voluntarios”, señaló.

El dirigente advirtió además sobre los cambios impulsados en materia laboral y expresó preocupación por la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

“Si desaparece la ultraactividad, el trabajador puede quedar sin convenio y tener que negociar solo con el patrón cuánto cobrar y cómo trabajar”, alertó.

Navarrete también relativizó el impacto que podría tener el eventual regreso de ramales ferroviarios sobre la actividad camionera y aseguró que “el tren jamás llegará a todos los lugares donde llega el camión”.

Finalmente, Víctor Paz, del Sindicato de Empleados de Comercio, describió al sector comercial como “el reflejo más claro de la crisis”.

“El poder adquisitivo cayó tanto que hoy la gente apenas llega a comprar alimentos”, expresó Paz.

El dirigente sostuvo que numerosos comercios cerraron sus puertas y que la situación es aún más grave entre los trabajadores informales, muchos de los cuales nunca fueron registrados.

Asimismo, advirtió sobre la delicada situación de las obras sociales sindicales. “Vamos camino a perder el sistema solidario de salud. Los medicamentos aumentaron más del 300% y los salarios no acompañaron”, afirmó.

Según explicó, la desfinanciación del sistema afecta tanto a obras sociales sindicales como al sector privado y público, provocando demoras en las prestaciones y una creciente saturación hospitalaria.

En el cierre del programa, Marquesano dejó una reflexión sobre el contexto social y económico que atraviesa el país. “El Gobierno nacional menosprecia a la clase trabajadora. Hay una mirada centralista que no contempla la realidad de las provincias. Hoy la gente no llega a fin de mes y se ven colas enormes para conseguir trabajo”, concluyó.

Los dirigentes coincidieron en la necesidad de visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores y remarcaron la importancia de sostener espacios de diálogo y contención sindical en medio de la crisis económica.