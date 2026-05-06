Racing agudizó su mal momento: cayó ante Botafogo en Brasil y se complica en la Sudamericana

La Academia perdió por 2 a 1 en el Estadio Olímpico Nilton Santos, por la cuarta fecha del Grupo E. Con este resultado quedó tercero.

Hoy 23:35

Ese cabezazo goleador de Adrián Martínez, el viejo Racing, fue apenas un rayo de sol en medio de una tormenta cada vez más oscura. Porque Racing Club volvió a tropezar, cayó 2-1 ante Botafogo en Brasil y ya no depende de sí mismo para avanzar en la Copa Sudamericana. Un panorama impensado para un equipo que comparte grupo con Caracas e Independiente Petrolero y que hoy mira de cerca el abismo.

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La Academia llegó a Río de Janeiro con la obligación de no perder para seguir acomodado en la pelea por la clasificación. Pero otra vez se complicó sola. Como en Avellaneda, donde había desperdiciado un partido increíble en la derrota 3-2, el equipo de Gustavo Costas volvió a cometer errores propios que terminaron siendo letales. Botafogo, sin demasiado brillo, necesitó apenas tres remates al arco para convertir dos goles y quedarse con una victoria clave.

El primer tiempo de Racing Club fue muy pobre. Sin reacción, sin juego y prácticamente sin peso ofensivo. El 1-0 llegó tras una desafortunada jugada en la que Marco Di Cesare terminó marcando en contra luego de una mala resolución defensiva de Santiago García Basso. El equipo visitante nunca hizo pie en el mediocampo, donde Baltasar Rodríguez, Forneris y Toto Fernández fueron superados constantemente. El resultado fue un Racing apagado, que ni siquiera pateó al arco en toda la primera mitad.

Sin embargo, en el complemento apareció una reacción que por momentos ilusionó. Racing salió con otra energía, adelantó líneas y empezó a recuperar la identidad que tantas veces mostró en el ciclo Costas. A los cuatro minutos llegó el empate: centro de Gabriel Rojas y cabezazo letal de Adrián Martínez para el 1-1. La Academia creció desde las bandas y volvió a creer. También levantaron sus niveles Gastón Martirena y Santiago Sosa, piezas claves en la mejora del equipo.

Pero el presente académico es demasiado frágil. Cuando mejor estaba, volvió a equivocarse. Otra falla de Santiago García Basso derivó en el segundo gol brasileño: Danilo sacó un remate débil dentro del área y la pelota se le escurrió increíblemente a Facundo Cambeses. Un gol increíble y un golpe durísimo para un Racing que parecía más cerca del triunfo que de la derrota.

El cierre terminó de reflejar el desconcierto. Con el equipo lanzado al ataque, Cambeses salió lejos del área, atropelló a Cabral y vio la tarjeta roja. Sin cambios disponibles, Santiago Sosa terminó atajando los últimos minutos en una noche completamente negra para la Academia.

La preocupación en Racing ya excede lo futbolístico. A la crisis deportiva se le suman tensiones internas entre el plantel y la dirigencia, jugadores que analizan su futuro y un Gustavo Costas que no logra encontrar respuestas anímicas dentro del grupo. Y como si fuera poco, ahora aparece otra final en el horizonte: el cruce ante Estudiantes de La Plata, en un contexto donde la presión crece partido a partido.