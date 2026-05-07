El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 6 de mayo de 2026: alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

El SMN anticipa una jornada con tormentas y temperaturas en descenso. Para el viernes, se prevé una máxima de 19° con cielo nublado.
De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santiago del Estero, para este jueves hay alerta amarilla por tormentas fuertes que tienen una probabilidad de entre un 10% y 40% durante la mañana.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La temperatura oscilará entre los 15° y los 25°, siendo lo más fresco para la noche.
Pronóstico extendido
Para la tarde se esperan vientos fuertes con ráfagas entre los 70 y 78km/h.
Por la noche se espera que el cielo esté parcialmente nublado y vientos de hasta 50 km/h.
Para el viernes se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas que estarán en los 7° de la mínima y los 19° de máxima.
Por la tarde también se esperan ráfagas de viento de hasta 50km/h.