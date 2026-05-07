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El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 6 de mayo de 2026: alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

El SMN anticipa una jornada con tormentas y temperaturas en descenso. Para el viernes, se prevé una máxima de 19° con cielo nublado.

Hoy 00:12
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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santiago del Estero, para este jueves hay alerta amarilla por tormentas fuertes que tienen una probabilidad de entre un 10% y 40% durante la mañana.

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La temperatura oscilará entre los 15° y los 25°, siendo lo más fresco para la noche.

Pronóstico extendido Pronóstico extendido

Para la tarde se esperan vientos fuertes con ráfagas entre los 70 y 78km/h.

Por la noche se espera que el cielo esté parcialmente nublado y vientos de hasta 50 km/h.

Para el viernes se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas que estarán en los 7° de la mínima y los 19° de máxima.

Por la tarde también se esperan ráfagas de viento de hasta 50km/h.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN

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