Esclarecen el robo en Fundación Dignamente: detuvieron a dos personas y se recuperaron parte de lo sustraído

Tras una intensa investigación de la policía de Quimili, se allanaron dos viviendas en el barrio Campos 1 y recuperaron algunos elementos robados.

Hoy 00:21

Tras varios días de intensa investigación, la Brigada de Investigación de la ciudad, dependiente del Departamento Nº12, logró esclarecer el robo ocurrido hace algunos días en la Fundación Dignamente. Bajo la orden del juez Sergio Guillet, y con la supervisión de la fiscalía, se llevaron a cabo allanamientos en dos viviendas del barrio Campos 1.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante los procedimientos, se secuestraron útiles escolares, juguetes y dispositivos de comunicación, parte de los elementos sustraídos del local. Como resultado, se detuvo a dos individuos: Marcelo Vilca, alias “Mister”, de 22 años, y Geremías Catán, alias “Porteño”, de 20 años, quienes quedaron a disposición de la justicia. La investigación continúa, a fin de esclarecer otros posibles hechos vinculados.

Ahora, el caso quedará en manos de la Fiscalía y la Justicia, quienes deberán determinar los pasos a seguir con los dos detenidos. En los últimos tiempos, la comunidad ha expresado su preocupación, ya que muchas veces quienes cometen estos delitos son liberados rápidamente. Es un pedido de la sociedad que se tomen medidas más firmes para evitar la reincidencia.