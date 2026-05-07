River pone en juego el liderazgo del grupo ante Carabobo en Venezuela

El Millonario enfrenta este jueves al escolta del Grupo H en Venezuela con la chance de sacar una ventaja importante pensando en la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana.

Hoy 07:11

Desde las 21.30 horas de este jueves, River Plate y Carabobo FC se enfrentarán por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Misael Delgado, en Valencia, Venezuela, y puede resultar decisivo para el futuro de ambos equipos en la pelea por la clasificación.

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El equipo de Eduardo Coudet llega como líder de la zona con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate. En caso de conseguir una victoria, el Millonario le sacará cuatro unidades de diferencia a su rival de turno y quedará muy bien posicionado de cara a las últimas dos jornadas, que además disputará en el Monumental.

Sin embargo, el presente futbolístico de River no es el mejor y el entrenador decidió preservar a varios titulares pensando también en el cruce de octavos de final ante San Lorenzo de Almagro. Por eso, se espera una formación con mayoría de habituales suplentes y varios nombres alternativos buscando sumar minutos y protagonismo.

Del otro lado estará un Carabobo FC que llega entonado. El conjunto venezolano empató el fin de semana ante Metropolitanos y viene de derrotar a Blooming en el plano internacional. Con seis unidades, aparece como escolta del grupo y sabe que una victoria en casa le permitiría superar a River en la tabla y quedar dependiendo de sí mismo para avanzar.

El partido comenzará a las 21.30 horas de Argentina, será arbitrado por el paraguayo Derlis López y contará con transmisión de DSports y DGO.