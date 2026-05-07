Tres personas aprehendidas tras disturbios en Villa 9 de Julio

Un disturbio en Villa 9 de Julio resultó en la aprehensión de tres individuos tras la intervención de la policía local.
En un incidente ocurrido en Villa 9 de Julio, Tucumán, tres personas fueron aprehendidas debido a un disturbio significativo que generó preocupación entre los vecinos.
El desorden tuvo lugar en la intersección de calles Panamá y Juan Posse, donde varios hombres se involucraron en una pelea en la vía pública, lo que llevó a la intervención de la Dirección de Operaciones Motorizadas.
Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron la situación conflictiva y notaron que uno de los involucrados estaba intimidando a los presentes con un machete, lo que obligó a los uniformados a actuar de inmediato.
Los agentes utilizaron el uso racional de la fuerza para restablecer el orden y procedieron a la aprehensión de tres jóvenes, quienes enfrentan cargos por atentado y resistencia a la autoridad.
Es relevante señalar que, a pesar de la tensión del momento, no se registraron lesiones de gravedad entre los involucrados ni entre los vecinos.
Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se dio intervención a la Unidad Fiscal Criminal de turno, que ordenó el cumplimiento del protocolo vigente.
Además, se realizaron exámenes de rigor y se secuestró el machete como evidencia bajo custodia para las investigaciones posteriores.