Platense busca una noche histórica ante Peñarol en Vicente López

El Calamar recibe al conjunto uruguayo con la gran chance de quedar a un paso de los octavos de final de la Libertadores.

Hoy 07:07

Platense y Peñarol se enfrentarán este jueves desde las 19:30 en el Estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El duelo aparece como decisivo para ambos equipos, aunque con realidades completamente diferentes.

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Para el Calamar, el encuentro representa una oportunidad inmejorable para dar un paso gigante rumbo a los octavos de final. Una victoria como local no solo lo dejaría muy cerca de la clasificación, sino que además podría eliminar a Peñarol de la pelea por avanzar de ronda. El conjunto argentino sueña con vivir una noche histórica en Vicente López y seguir consolidando un presente internacional que ilusiona a todos sus hinchas.

El equipo llega golpeado tras la derrota 2-0 frente a Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura, aunque en su última presentación copera dejó una gran imagen al vencer 2-1 a Independiente Santa Fe. Esa victoria revitalizó al grupo y le permitió acomodarse en una posición expectante dentro de un grupo muy parejo.

Del otro lado estará un histórico sudamericano que atraviesa un momento complicado. Peñarol llega con la presión al máximo y sabiendo que prácticamente juega una final en Argentina. El conjunto dirigido por Diego Aguirre necesita sumar para seguir con vida en el certamen y evitar una eliminación prematura que sería un golpe muy duro para el club uruguayo.

El presente del Carbonero tampoco ayuda demasiado. Además de las dudas en el torneo local, viene de caer 2-0 ante Corinthians en su última presentación por la Libertadores, resultado que complicó seriamente sus chances de clasificar por tercera edición consecutiva a los octavos de final.

Por eso, el partido promete intensidad, tensión y mucho en juego. Mientras Platense intentará hacerse fuerte de local para seguir soñando en grande, Peñarol buscará aferrarse a una última esperanza en una Copa que empieza a volverse una obsesión para ambos.