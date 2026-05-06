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Policiales

Un camión cargado con algodón quedó sin frenos y volcó sobre la Ruta Provincial 11

El accidente ocurrió cerca de las 20 en la localidad de Las Tijeras. El conductor perdió el control del vehículo y sólo se registraron daños materiales.

Hoy 20:36

Un siniestro vial se registró durante la noche de este miércoles sobre la Ruta Provincial N° 11, a la altura de la localidad de Las Tijeras, donde un camión terminó volcando al costado del camino.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20 y fue intervenido por personal de la Subcomisaría Comunitaria de Estación Simbolar, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5 de La Banda.

El vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz, dominio UFK-246, con chasis y acoplado sin dominio visible, que era conducido por un hombre de 60 años domiciliado en la localidad de Pampa Mayo, departamento Banda.

Por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado mientras transportaba una carga de algodón, lo que provocó el vuelco del vehículo a un costado de la ruta.

Afortunadamente, sólo se registraron daños materiales y no fue necesario interrumpir la circulación vehicular en la zona.

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