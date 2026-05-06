Un violento asalto con un machete terminó con un detenido tras una persecución de película

Una noche de extrema tensión se vivió durante las últimas horas del pasado martes en la ciudad de Añatuya.

Hoy 00:20

Un sujeto de 31 años, identificado como Hugo Walter Lazarte, fue detenido tras una intensa persecución policial luego de haber asaltado a una familia con un machete y huir en una bicicleta robada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El raid delictivo comenzó en el Barrio Villa Fernández. Allí, Sandra Roxana Bravo y su tío Ernesto fueron abordados en su propio domicilio por Lazarte, quien, empuñando un arma blanca de grandes dimensiones, los amenazó de muerte para exigirles dinero. Tras lograr su cometido, el delincuente escapó en una bicicleta verde marca "Ultimate".

Lo que el malviviente no sabía es que la policía ya estaba tras sus pasos: el rodado en el que huía acababa de ser denunciado como robado por otra vecina, Silvia Pala. Ante la doble alarma, la Departamental 13 activó un "Operativo Cerrojo" inmediato.

El sospechoso fue divisado en Av. Avellaneda y Teniente Ibáñez. Al verse acorralado por los móviles policiales, Lazarte abandonó la bicicleta e intentó una fuga desesperada a pie, pero fue reducido rápidamente por los efectivos. El detenido fue examinado por médicos legales y quedó alojado en la Comisaría 41, a disposición de la Justicia. La bicicleta recuperada ya fue restituida a su dueña.