Qué necesita Boca para clasificar a octavos tras el duro golpe ante Barcelona en Ecuador

El Xeneize no pudo recuperarse de la caída ante Cruzeiro y perdió un partido clave en Guayaquil. Ahora deberá mirar de reojo lo que ocurra entre Universidad Católica y Cruzeiro para saber cómo queda parado en el Grupo D.

Hoy 23:58

Boca dejó pasar una chance importante en la Copa Libertadores. Luego de la derrota en Brasil ante Cruzeiro, el equipo de Claudio Úbeda volvió a caer, esta vez por 1-0 ante Barcelona SC en Ecuador, y complicó su panorama en el Grupo D.

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El golpe fue aún más fuerte porque el conjunto de Guayaquil llegaba como el rival más débil de la zona y todavía no había sumado puntos en la competencia. Con esta victoria, Barcelona alcanzó las 3 unidades y se metió nuevamente en la pelea, al menos desde lo numérico.

A esta altura del certamen, el grupo quedó al rojo vivo. Universidad Católica lidera con 6 puntos y +1 de diferencia de gol, mientras que Boca también suma 6, pero aparece segundo con +2. Más atrás está Cruzeiro, con 6 unidades y +1, aunque debe jugar este miércoles ante el equipo chileno desde las 23.

Ese partido será clave para el futuro del Xeneize, que deberá esperar el resultado para saber con mayor claridad qué necesitará en sus dos últimos compromisos de la fase de grupos.

El panorama de Boca

Después de la derrota en Ecuador, Boca ya no depende únicamente de ganar un partido para quedar cómodo. El equipo de Úbeda deberá sumar fuerte en las dos fechas finales y, sobre todo, hacerse fuerte en La Bombonera.

El dato positivo es que los dos encuentros que le quedan serán como local: primero recibirá a Cruzeiro y luego cerrará ante Universidad Católica. Esos partidos aparecen como verdaderas finales para buscar el pase a octavos de final.

Si Boca gana los dos partidos, llegará a 12 puntos y se asegurará la clasificación sin depender de nadie. Si suma cuatro unidades, quedará bien perfilado, aunque podría depender de la combinación de resultados del resto del grupo.

En cambio, si vuelve a perder puntos en casa, el margen se achicará de manera considerable y podría quedar condicionado por lo que hagan Cruzeiro, Universidad Católica y hasta Barcelona SC en el cierre de la zona.

El fixture que le queda a Boca

Martes 19 de mayo, 21.30: Boca vs. Cruzeiro

Jueves 28 de mayo, 21.30: Boca vs. Universidad Católica

Con el grupo abierto y tres equipos igualados en la pelea, Boca quedó obligado a reaccionar rápido. La derrota ante Barcelona SC encendió las alarmas y convirtió los próximos dos partidos en la Bombonera en compromisos decisivos para seguir con vida en la Copa Libertadores.