Drones y misiles de Irán vuelven a atacar Emiratos Árabes Unidos

Las defensas antiaéreas operaron en varias zonas del país petrolero, tras detectarse amenazas simultáneas que desencadenaron alarmas. Se oyen explosiones en diversas regiones de EUA.

Hoy 14:06

Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos volvieron a activarse este martes para interceptar “misiles balísticos, misiles de crucero y drones” lanzados desde Irán, en el segundo día consecutivo de incidentes pese a la tregua vigente entre Washington y Teherán, en una señal de creciente fragilidad del alto el fuego.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ministerio de Defensa emiratí precisó que los sistemas de defensa operaron en distintas regiones del país a lo largo de la jornada, en respuesta a una nueva oleada de amenazas aéreas detectadas en tiempo real. “Las defensas aéreas de EAU están haciendo frente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, indicó el organismo en un comunicado difundido en su cuenta oficial, donde además buscó llevar tranquilidad a la población.

Según el parte oficial, los “sonidos que se escuchan en diversas zonas del país”, reportados por residentes durante la mañana, corresponden a las intercepciones en curso, lo que sugiere que los proyectiles fueron neutralizados antes de impactar en tierra. Aunque las autoridades no detallaron el número exacto de misiles o drones involucrados en este nuevo episodio, remarcaron que la situación está bajo control y que no se registraban, hasta el momento, víctimas ni daños materiales de consideración.

Fuentes de seguridad citadas por medios regionales señalaron que los sistemas antiaéreos fueron activados en múltiples puntos estratégicos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque coordinado o al menos simultáneo desde diferentes vectores, una modalidad que ya se había observado en fases previas del conflicto.

El episodio de este martes se produce apenas un día después de la primera ofensiva iraní contra Emiratos desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 8 de abril. El lunes, Abu Dabi informó haber interceptado 15 misiles y cuatro drones, en un ataque que dejó tres heridos de “gravedad moderada” y obligó a emitir una alerta masiva a la población para que buscara refugio inmediato.

En paralelo, Emiratos denunció también un ataque con drones contra un buque vinculado a la petrolera estatal ADNOC que navegaba por el estrecho de Ormuz, en un hecho que elevó aún más la tensión en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

