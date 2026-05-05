Una docente dejó olvidada su tarjeta en un cajero automático y le sacaron $1.200.000

La mujer, oriunda de Córdoba, denunció que un desconocido utilizó su tarjeta de débito en Monte Quemado y realizó transferencias por más de $1,2 millones. El sospechoso ya fue identificado.

Hoy 07:00

Una docente oriunda de la provincia de Córdoba fue víctima de una estafa luego de dejar olvidada su tarjeta de débito en un cajero automático de Monte Quemado, según denunció ante la policía.

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El hecho, de acuerdo con la presentación realizada en la Comisaría 22, ocurrió alrededor de las 12 del mediodía de ayer, cuando la educadora arribó al lugar para realizar una operación bancaria.

La denunciante fue identificada como Noelia, de 37 años, quien manifestó que tras retirarse del cajero dejó su tarjeta en el dispositivo sin advertirlo. Minutos después, un sujeto masculino habría tomado el plástico y lo utilizó de manera indebida.

Según consta en el parte policial, el acusado realizó transferencias por un total de $1.299.000, discriminadas en $1.200.000 y $99.000, hacia una cuenta corriente propia. A partir de las operaciones efectuadas, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal interviniente, quien dispuso la inmediata aprehensión del acusado, avanzando con las medidas judiciales correspondientes para esclarecer el hecho.

Desde la fuerza policial interviniente reiteraron la importancia de extremar los cuidados al operar en cajeros automáticos, especialmente al retirar tarjetas, para evitar este tipo de delitos que afectan a usuarios desprevenidos.