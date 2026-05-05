Los forenses que realizaron la autopsia de Maradona declaran en una audiencia clave

Los médicos y peritos que analizaron el cuerpo del astro argentino prestarán testimonio en los Tribunales de San Isidro, en una jornada considerada central para reconstruir las causas y el horario aproximado de su muerte.

Hoy 07:53

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una audiencia clave en los Tribunales de San Isidro, donde declararán los médicos forenses que realizaron la autopsia y los toxicólogos que intervinieron en los análisis posteriores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes judiciales, entre los testigos citados se encuentran los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes participaron del examen sobre el cuerpo del exfutbolista.

También declararán peritos de la Policía Bonaerense, entre ellos Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi, quienes realizaron estudios vinculados a la causa.

La audiencia es considerada uno de los momentos más importantes del debate oral, ya que los profesionales deberán explicar ante el tribunal cuáles fueron las condiciones en las que se encontraba el cuerpo de Maradona y qué elementos surgieron de la autopsia realizada tras su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

En declaraciones anteriores, los forenses habían señalado que el cuerpo presentaba espuma, livideces, abdomen tenso y signos de retención de líquido. También indicaron que el fallecimiento pudo haberse producido entre las 9 y las 12 de aquel día.

Uno de los puntos centrales será la causa de muerte. Casinelli había sostenido que Maradona falleció como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, además de detectar una miocardiopatía dilatada.

Los especialistas también remarcaron que en la habitación donde murió el exjugador no había aparatología médica y que el cuarto se encontraba “tabicado y a oscuras”. Según describieron, Maradona estaba tapado con una sábana y boca arriba.

En el lugar también se habrían encontrado botellas de agua mineral con sal, un inodoro portátil y ampollas de medicamentos como ranitidina y Reliverán, elementos que serán parte del análisis dentro del juicio.

En la causa están acusados el neurocirujano y exmédico personal Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni.

Los siete imputados enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión. El eje del juicio es determinar si la atención médica domiciliaria que recibió Maradona fue adecuada o si existieron omisiones que pudieron contribuir al desenlace fatal.