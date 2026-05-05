Lula se reunirá con Trump en Washington en medio del debate por los aranceles

El presidente de Brasil viajará esta semana a Estados Unidos para mantener un encuentro con su par norteamericano en la Casa Blanca, con la relación comercial entre ambos países como uno de los ejes centrales.

Hoy 08:12

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará esta semana a Estados Unidos para reunirse con su par norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington.

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El encuentro está previsto para este jueves 7, según reportaron los diarios brasileños O Globo y Folha de Sao Paulo. Para la visita, Lula partirá de Brasil el miércoles y se espera que regrese el viernes.

Al respecto, el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, sostuvo que espera que la próxima reunión entre ambos mandatarios se base en el diálogo y permita fortalecer la relación bilateral.

“Espero que esta buena sintonía que se ha desarrollado entre el presidente Lula y el presidente Trump pueda fortalecerse aún más en beneficio de ambos grandes países, dos grandes democracias de Occidente”, expresó Alckmin ante periodistas en San Pablo.

El vicepresidente remarcó además la importancia económica del vínculo entre ambos países. En ese sentido, señaló que Estados Unidos es el tercer socio comercial más importante de Brasil, después de China y la Unión Europea, y también el principal inversor en el país sudamericano.

Uno de los puntos que podría ocupar un lugar central en la agenda es el tema arancelario. Alckmin cuestionó los aumentos de tarifas aplicados por Estados Unidos y sostuvo que Brasil siempre defendió una mejor relación comercial.

“Ese aumento masivo de aranceles no tenía sentido porque Estados Unidos tiene un déficit comercial con muchos países del mundo, pero no con Brasil”, afirmó el vicepresidente brasileño.

La visita había sido acordada durante una conversación telefónica entre Lula y Trump en enero. En principio, el viaje estaba previsto para marzo, pero debió ser postergado.

Este será el tercer encuentro presencial entre ambos presidentes desde que Trump asumió su segundo mandato, y el segundo en suelo estadounidense.