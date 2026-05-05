"Adorni debería darse cuenta que es una carga y dar un paso al costado"

Así lo consideró en su columna de este martes el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama.

Hoy 08:19

El licenciado Osvaldo Granados lanzó duras críticas contra Manuel Adorni durante su columna de este martes en Radio Panorama, al considerar que el funcionario “debería darse cuenta que es una carga y dar un paso al costado”.

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“Para mí es cosa juzgada, no hay forma de defenderlo más”, afirmó Granados, al referirse a las denuncias que involucran al entorno del vocero. En ese sentido, sostuvo que la situación era previsible: “Se sabía que iba a ser insostenible”, señaló.

El analista también cuestionó el perfil del funcionario, al describirlo como “un personaje no muy querido, soberbio y arrogante”, y agregó que “trataba con desdén”. “Creo que si tuviese un poco de inteligencia, se daría cuenta de que es una carga para quienes lo sostienen y daría un paso al costado”, insistió.

Además, se preguntó por las motivaciones detrás de ciertas conductas en la función pública: “No entiendo por qué la desesperación al llegar al poder de querer tener todo lo que no tuviste nunca”, expresó.

En otro tramo de su columna, Granados se refirió a la situación económica y destacó que la recaudación impositiva mostró una leve mejora en abril respecto de marzo, aunque aclaró que aún se ubica por debajo de la inflación.

Según detalló, uno de los rubros que más creció fue el de combustibles, con un aumento del 75% interanual en la recaudación, mientras que las retenciones registraron una fuerte caída debido a la reducción de alícuotas, medida que interpretó como un gesto favorable hacia el sector agropecuario.

También proyectó que las exportaciones podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares, superando ampliamente los 80.000 millones registrados previamente.

Por último, el analista describió una economía con fuertes desigualdades sectoriales: “La economía va a dos velocidades: la minería y el campo a 120 kilómetros por hora, y el resto a 20”, graficó.

En ese sentido, advirtió que el crecimiento se concentra en sectores con baja generación de empleo, mientras que las áreas con mayor densidad poblacional, como el conurbano bonaerense, muestran un desempeño mucho más débil.