Angelina Jolie, sobre EEUU: "Amo mi país pero en estos momentos no lo reconozco"

La actriz estrena 'Couture', película ambientada en la Semana de la Moda de París en la que interpreta a una cineasta a la que diagnostican un cáncer de mama.

Hoy 08:11

Angelina Jolie presentó “Couture”, una película en la que interpreta a una cineasta que, durante un viaje a París, recibe un diagnóstico de cáncer de mama. El proyecto tiene un fuerte componente personal para la actriz, ya que tanto su madre como su abuela murieron por la misma enfermedad. En 2013, la propia Jolie había revelado que se sometió a una doble mastectomía preventiva por motivos genéticos.

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Durante la rueda de prensa, la actriz se refirió a esa decisión: “Yo lo elegí así. Es importante poder elegir y cada uno puede hacerlo a su manera. Yo no lo lamento”, expresó.

La película está dirigida por Alice Winocour, reconocida por trabajos como “Próxima” y “Memorias de París”, y propone un relato coral ambientado en la Semana de la Moda de París. La historia se divide en tres ejes: el personaje de Jolie, que trabaja en un fashion film; el recorrido de una joven sudanesa interpretada por Anyier Anei que busca abrirse camino en la industria; y la mirada de una maquilladora encarnada por Ella Rumpf, que evidencia las tensiones y exigencias del mundo de la moda.

Además de protagonizar, Jolie también participa como co-productora y compartió un detalle íntimo del rodaje: el collar que utiliza en la película pertenecía a su madre. Al recordarla, no pudo evitar emocionarse: “Pensé mucho en mi madre haciendo la película”, dijo, y reflexionó sobre la importancia de contar con redes de apoyo y espacios de contención para quienes atraviesan la enfermedad.

“Creo que mi madre le diría a mi personaje que viva cada día, que se enfoque en la vida. No se puede dar nada por sentado, hay que intentar vivir plenamente”, agregó.

La actriz también se refirió a la situación actual de su país y manifestó su preocupación por los retrocesos en materia de derechos y libertad de expresión: “Amo mi país, pero sinceramente en este momento no lo reconozco. Son tiempos muy serios en los que hay que tener cuidado con lo que se dice”, afirmó.

Por su parte, Winocour —quien también atravesó una experiencia personal con el cáncer— destacó el vínculo que construyó con Jolie durante el rodaje y remarcó que la película pone el foco en las mujeres y sus experiencias, más allá del contexto de la moda. “No es una película sobre la moda, es sobre las mujeres”, sostuvo.

La directora también elogió el trabajo de la protagonista: “Tiene su propia manera de hacer las cosas, es una rebelde. Se entrega completamente a sus personajes y muestra su vulnerabilidad”, señaló, destacando además el esfuerzo de Jolie por actuar en francés.

En “Couture”, el actor Louis Garrel interpreta a un compañero de trabajo y pareja de la protagonista en el momento del diagnóstico. Sobre este vínculo, Jolie destacó la importancia de mantener el deseo y la vida afectiva durante la enfermedad: “Tener deseo y seguir viviendo es importante, y quienes acompañan a estas mujeres deben entenderlo”, concluyó.