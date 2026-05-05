Darren Aronofsky será distinguido con el Pardo d’Onore en el Festival de Locarno

El reconocido director estadounidense recibirá el premio honorífico el 14 de agosto y presentará dos de sus películas más emblemáticas.

Hoy 08:10

El cineasta Darren Aronofsky será galardonado con el Pardo d’Onore, el máximo reconocimiento honorífico del Festival de Cine de Locarno, que se celebrará del 5 al 15 de agosto.

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La entrega del premio tendrá lugar el 14 de agosto en la Piazza Grande, el icónico cine al aire libre del evento, donde además el director presentará dos de sus obras más destacadas: The Fountain y Mother!.

El Pardo d’Onore ha distinguido a lo largo de los años a grandes figuras del cine mundial como Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Werner Herzog, Agnès Varda y Jane Campion, entre otros referentes.

El director artístico del festival, Giona A. Nazzaro, destacó la trayectoria de Aronofsky al definirlo como “un autor que ha hecho de la creatividad, la invención y la audacia su sello distintivo”.

En ese sentido, remarcó que el realizador “nunca ha dejado de desafiar las convenciones ni de cuestionar las expectativas”, y valoró la construcción de una filmografía única, al punto de que el término “aronofskiano” se utiliza para describir un estilo profundamente personal y poco convencional.

Asimismo, subrayó que su obra aborda de manera recurrente temas como la fe, la maternidad, los conflictos familiares y la construcción de la sociedad, combinando distintos géneros y enfoques narrativos.

Para el festival, la presencia de Aronofsky en Locarno representa un reconocimiento a una forma de hacer cine que asume riesgos y apuesta por la exploración constante, consolidando su lugar como uno de los directores más singulares del panorama contemporáneo.