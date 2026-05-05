Sydney Sweeney lidera las predicciones para convertirse en la próxima “chica Bond”

La actriz encabeza las apuestas en medio de la expectativa por el elenco de “Bond 26”, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales por parte del estudio.

Hoy 07:15

La actriz Sydney Sweeney se posiciona como la principal favorita en las primeras predicciones sobre quién será la próxima “chica Bond”, en un contexto de creciente expectativa por la nueva entrega de la saga del agente 007.

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Las especulaciones surgieron mientras continúa la incógnita sobre quién interpretará al nuevo James Bond en “Bond 26”, película que estará dirigida por Denis Villeneuve. El proyecto quedó en manos de Amazon MGM Studios tras la adquisición de la franquicia en febrero de 2025, aunque hasta el momento no se confirmó ningún integrante del elenco.

Según datos de la plataforma de predicciones Kalshi, con sede en Nueva York, Sweeney lidera las apuestas, aunque con una ventaja mínima frente a otras candidatas. De todos modos, estos pronósticos deben tomarse con cautela, ya que no existe información oficial sobre el casting y las listas responden más a la popularidad del momento.

Un análisis realizado por SportsCasting en marzo arrojó resultados similares: Sweeney encabeza con probabilidades de 4/7, seguida por Sabrina Carpenter (7/2), Dua Lipa (7/1), Zendaya (7/1) y Kendall Jenner (8/1). También aparecen en el ranking Saoirse Ronan, Kiernan Shipka, Margaret Qualley, Florence Pugh y Joey King.

Sydney Sweeney

La popularidad de Sweeney creció notablemente tras su participación en la serie Euphoria y el éxito de la película La asistenta, estrenada a fines de 2025, que logró recaudar más de 400 millones de dólares con un presupuesto de 35 millones. Sin embargo, algunos reportes señalan que no estaría siendo considerada oficialmente para el papel y que su agenda podría complicar su participación debido a nuevos proyectos.

Desde el estudio, la ejecutiva Courtenay Valenti aseguró que el proceso de selección se está llevando adelante con cautela: “Nos estamos tomando el tiempo para hacer esto con esmero y un profundo respeto”, afirmó, en referencia a la importancia de definir un elenco que podría extenderse a varias películas.

Sydney Sweeney

En paralelo, también crecen las especulaciones sobre quién reemplazará a Daniel Craig como el icónico agente 007. Entre los nombres que suenan figuran Jacob Elordi, Callum Turner, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson y Louis Partridge.

De acuerdo con versiones previas, el estudio buscaría un actor británico menor de 30 años, lo que abre la posibilidad de que también se elija a una actriz dentro de ese rango etario. En ese escenario, nombres como Sweeney, Carpenter, Zendaya, Shipka y King aparecen como candidatas con mayores posibilidades dentro de una lista aún sin confirmaciones oficiales.