El fallo histórico por abuso que metió preso a un preso

Un hombre fue condenado por violar a una nena a través de su celular. Abusó de ella durante tres años. Lo que también debería remarcarse es que todo ese tiempo el abusador estaba en una celda, preso por un delito similar. ¿Quién controla?

Hoy 07:12

Por Pablo Vaca

Para Clarín

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El caso es realmente atroz. Comenzó en 2020, cuando una nena de apenas 12 años, novata en el mundo de las redes sociales, empezó a recibir solicitudes de amistad de desconocidos. "Eran solicitudes raras, de cuentas como truchas. Yo me negué varias veces. Después, una cuenta sola siguió insistiendo, de alguien que se hacía pasar por un adolescente", reveló una nota de Clarín que la joven declaró en Cámara Gesell tiempo después.

"Como ya estaba agotada de rechazarla, digo bueno, vamos a ver qué quiere, por qué tanto pedido de solicitud". Y aceptó. Y empezó a vivir un infierno.

Ese supuesto adolescente en realidad era un hombre de 37 años, llamado Orlando Tristán Novillo y, de acuerdo con el fallo judicial que acaba de condenarlo a 20 años de prisión por violar a esa nena, la manipuló de tal modo que la mantuvo virtualmente cautiva.

"Me perturbaba todo el tiempo, me llamaba todo el tiempo", declaró la víctima. El abusador pasó de pedirle fotos en ropa interior a convencerla de que le enviara fotos desnuda y videos de contenido sexual.

Al poco tiempo él comenzó a extorsionarla con publicar esas imágenes, con contarle a sus padres. Y le pedía más, como hacer videollamadas sexuales. La nena intentó bloquearlo varias veces, pero él insistía a través de otras cuentas. Incluso contactó a sus amigas.

Tanto la dominó y amenazó que también la obligó a que le mandara los números de las tarjetas de crédito de sus padres y que le hiciera transferencias bancarias.

Nada menos que tres años vivió esa tortura. Hasta intentó suicidarse. Cuando tenía 15 años, la situación se le hizo tan insostenible que le contó a una profesora lo que le sucedía y finalmente denunció a su abusador.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Morón que condenaron al hombre fueron categóricos: consideraron al imputado responsable de abuso sexual con acceso carnal, producción de imágenes de una persona menor de edad con fines sexuales agravadas por ser la víctima menor de 13 años; corrupción de menores agravada por haber mediado intimidación; y tenencia de representaciones de personas menores de 13 años de edad dedicados a actividades sexuales explícitas y de la representación de sus partes genitales, extorsión y defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito.

El ejemplar fallo tuvo gran repercusión por una característica singular: fue la primera vez que se declaró culpable a alguien de abuso con acceso carnal pese a no haberse visto nunca personalmente con su víctima. Histórico.

La violó sin haber tenido contacto físico con ella.

El pequeño gran detalle, el elefante en la habitación para decirlo más claramente, es que ese hombre que acosó, torturó psicológicamente y abusó de esa nena, durante todo ese tiempo estuvo preso.

Sí, detenido en el penal de Florencio Varela. Condenado a 8 años de cárcel por corrupción de menores. ¿Qué había hecho? Captó chicas a través del Messenger y las obligó a mandarle fotos íntimas. Y no era la primera vez: a Novillo lo condenaron por hechos similares en 2008, 2012 y 2017.

De nuevo: el hombre al que ahora mandaron preso por violar a una nena cometió ese delito estando preso. Por hacer algo bastante parecido.

Grotesco. Se supone que las cárceles están para que los detenidos no puedan hacer lo que hicieron para merecer su condena.

A Novillo le secuestraron un celular donde tenía almacenados 134.811 archivos, muchos de ellos videos y fotos de menores en situaciones sexualizadas.

Además, tenía registros de conversaciones, capturas de pantalla de movimientos financieros y datos personales de múltiples víctimas.

En un celular en su celda.

Ahora se lo sacaron. Parece tarde.

Alguien debería asegurarse de que no vuelva a pasar. Y alguien debería responder por lo que pasó.