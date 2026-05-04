Voraz incendio destruyó por completo un automóvil en el barrio Ejército Argentino

El hecho ocurrió en la zona sur de la capital santiagueña. Vecinos intentaron sofocar las llamas, pero debió intervenir personal policial y Bomberos. No hubo personas heridas.

Hoy 23:15

Momentos de preocupación se vivieron en la noche de este lunes en el barrio Ejército Argentino, al sur de la ciudad Capital, donde un automóvil fue consumido por un voraz incendio que movilizó a vecinos, efectivos policiales y personal de Bomberos.

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El siniestro se registró sobre calle 9, entre calles 65 y 67, por causas que hasta el momento no pudieron ser establecidas.

De acuerdo con los primeros datos, las llamas avanzaron rápidamente y terminaron destruyendo por completo el vehículo, provocando importantes daños materiales.

En un primer momento, vecinos de la zona intentaron controlar el fuego con distintos elementos y colaboraron para evitar que las llamas se propagaran. Sin embargo, ante la magnitud del incendio fue necesaria la intervención de personal policial y de Bomberos, que desplegaron un operativo en el lugar y lograron sofocar el foco ígneo tras varios minutos de intenso trabajo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni afectadas por el incidente.

Las autoridades trabajan para determinar qué originó el incendio, mientras se realizan las pericias correspondientes para establecer si se trató de una falla mecánica, un desperfecto eléctrico o alguna otra circunstancia.