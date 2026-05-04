Millonario cargamento desde Santiago del Estero: Gendarmería secuestró más de $56 millones en un camión

El dinero fue hallado durante un control de Gendarmería en Córdoba, oculto en cajas y bolsas dentro de un semirremolque. La Justicia Federal intervino y abrió una investigación.

Hoy 19:43

Durante un operativo de control realizado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, se detectó el transporte de una importante suma de dinero en efectivo que derivó en el secuestro de más de 56 millones de pesos y en el inicio de una investigación judicial por presunto lavado de activos.

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El procedimiento tuvo lugar en territorio cordobés, cuando personal de la Sección Seguridad Vial “Sinsacate”, dependiente del Escuadrón 65 “Córdoba”, detuvo la marcha de un camión de cargas que había partido desde Santiago del Estero con destino a la ciudad de Córdoba.

Al momento de la inspección, los uniformados advirtieron la presencia de cuatro cajas de cartón y dos bolsas de lona verde ubicadas en el sector del semirremolque. Ante las sospechas, los elementos fueron sometidos al escáner móvil de la fuerza, lo que permitió detectar la existencia de fajos de dinero en efectivo ocultos en su interior.

Tras dar intervención al magistrado federal de turno, se dispuso el secuestro del total del dinero y de otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo al parte oficial, el monto incautado asciende a $56.588.284, y la investigación quedó encuadrada bajo una presunta infracción al artículo 303 del Código Penal Argentino, que sanciona el delito de lavado de activos.