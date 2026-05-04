Video viral genera polémica: un extraño entierro en Haití desató todo tipo de especulaciones en redes

Las imágenes de un sepelio llamaron la atención por la particular forma en que fue colocado el ataúd dentro de la fosa. Usuarios debatieron entre posibles tradiciones funerarias, errores en el procedimiento y teorías sobre presuntos rituales.

Hoy 19:55

Un video registrado durante un sepelio en Haití se volvió viral en las últimas horas y generó un intenso debate en redes sociales debido a la inusual manera en que fue enterrado un ataúd, una escena que despertó sorpresa, desconcierto y múltiples interpretaciones entre los usuarios.

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Las imágenes muestran el momento en que tres jóvenes trasladan un ataúd blanco hacia una fosa cavada de forma artesanal, que además se encontraba parcialmente cubierta de agua. En un primer momento, la ceremonia parecía desarrollarse con normalidad, hasta que, una vez dentro del pozo, el féretro fue girado bruscamente, quedando con la tapa orientada hacia abajo.

El hecho tomó un giro aún más llamativo cuando uno de los presentes se subió sobre el ataúd y comenzó a saltar mientras pedía a gritos que arrojaran tierra para cubrir la tumba lo más rápido posible. Acto seguido, él mismo comenzó a lanzar tierra con sus manos, mientras el resto de los asistentes acompañaba la acción.

Hasta el momento no existe una explicación oficial o verificada sobre las razones detrás de ese procedimiento funerario. Sin embargo, la secuencia provocó una catarata de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron la escena con humor, mientras que otros la vincularon con supuestas creencias populares o rituales asociados a prácticas espirituales.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron teorías que relacionan el entierro con presuntos rituales para evitar represalias espirituales, reclamar justicia o neutralizar supuestos actos de brujería, aunque ninguna de estas versiones fue confirmada.

El video continúa circulando con fuerza en distintas plataformas, alimentando la controversia y reavivando el debate sobre las tradiciones funerarias y las interpretaciones culturales que suelen surgir frente a hechos poco habituales.