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Gimnasia de Mendoza lo dio vuelta y dejó a Defensa y Justicia sin octavos de final

El Lobo se impuso por 2-1 sobre el Halcón, que no pudo acceder a los playoffs del Torneo Apertura.

Hoy 18:57
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