CLASIFICADOS PANORAMA
|
PANORAMA PROP
|
SOLO AUTO
Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 24º
Lo + Viral
Whatsapp
Escenario
Mundo
País
Regionales
Somos Deporte
Policiales
Locales
X
Lo + Viral
Whatsapp
Escenario
Mundo
País
Regionales
Somos Deporte
Policiales
Locales
CLASIFICADOS PANORAMA
SOLO AUTO
PANORAMA PROP
Somos Deporte
Gimnasia de Mendoza lo dio vuelta y dejó a Defensa y Justicia sin octavos de final
El Lobo se impuso por 2-1 sobre el Halcón, que no pudo acceder a los playoffs del Torneo Apertura.
Hoy 18:57
Gimnasia de Mendoza
TEMAS
Liga Profesional de Fútbol
Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza
ULTIMO MOMENTO
hace un momento
En vivo: Vélez recibe a Newell’s con la mira puesta en llegar fuerte a los playoffs
hace 33 minutos
Messi llenó de elogios a Colapinto y le dio un fuerte consejo para su carrera
hace 39 minutos
Gimnasia de Mendoza lo dio vuelta y dejó a Defensa y Justicia sin octavos de final
hace 43 minutos
Manchester City dejó pasar una buena chance con un empate agridulce ante Everton
hace 51 minutos
Mitre y Güemes repartieron puntos en el cierre de la cuarta fecha de la Liga Santiagueña
hace 52 minutos
Pileta climatizada con una cascada y jacuzzi: todas las refacciones que hizo Adorni en la casa del country
LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO
1.
Dolor por la muerte de un joven médico santiagueño en un accidente en Córdoba
2.
Grave accidente laboral en Los Juríes: un joven sufrió serias lesiones al explotar un neumático
3.
Fiscal pedirá la detención de tres jóvenes por la muerte de Malena en Frías
4.
Una joven de 23 años denunció por abuso sexual a un compañero de trabajo
5.
Violencia en un boliche santiagueño: un joven fue brutalmente golpeado y dos policías resultaron heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Lo + Viral
Whatsapp
Escenario
Mundo
País
Regionales
Somos Deporte
Policiales
Locales
Desarrollado por
Idear IT