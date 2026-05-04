Fiscal pedirá la detención de tres jóvenes por la muerte de Malena en Frías

La Justicia solicitará la aprehensión de Matías Jalil (16), Fabricio Toledo (19) y Bruno Villarreal (17) y su imputación por homicidio culposo y ocultamiento de pruebas tras la muerte de la menor de 15 años.

Hoy 06:35

El fiscal de la ciudad de Frías, Alfonso Arce, solicitará hoy a primera hora la detención de los tres jóvenes vinculados al accidente ocurrido el viernes 1 de mayo, en el que perdió la vida la adolescente Malena Denise Sayavedra, de 15 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La joven falleció tras precipitarse de una motocicleta, golpear su cabeza contra el pavimento y ser arrollada al menos por otro vehículo, en el marco de un “pelotón” que participaba del denominado “Jueves Loco” sobre la ruta 157.

Los tres jóvenes aprehendidos son: Matías José Jalil, de 16 años, quien trasladaba a la víctima; Fabricio Nicolás Toledo, de 19; y Bruno Daniel Villarreal, de 17. Uno de ellos es señalado como el principal sospechoso de haber rozado la motocicleta de Jalil y de haber pasado por encima de la menor.

Tras el hecho, el fiscal trabajó durante todo el fin de semana. Desde esa inmediatez investigativa, hoy recibirá el legajo completo y analizará las evidencias, especialmente los videos de la vía pública y del hospital, que se convirtió en el epicentro de un hervidero humano y de diversos incidentes posteriores al siniestro.

El accidente ocurrió cerca de las 4 de la madrugada. Luego, se instaló un clima de desazón y caos, particularmente al confirmarse el fallecimiento de la adolescente.

Las grabaciones revelarían que al menos cuatro jóvenes heridos decidieron retirarse del nosocomio. Para los investigadores, no se trató de miedo, sino de una percepción colectiva de que el accionar —caracterizado por ruidosos aceleres y escapes libres— contradecía las normas vigentes.

“No era necesario remarcar lo obvio”, expresó un comisario. “Incluso cabe preguntarse por qué los tres sospechosos huyeron, ocultaron sus vehículos y se presentaron en el hospital utilizando otros medios de transporte”, agregó.

Una vez identificados, la Policía procedió al secuestro de los tres rodados en sus respectivos domicilios, los cuales ahora son sometidos a peritajes de Criminalística. A estas pruebas, el fiscal sumará análisis de sangre, fundamentales para determinar las condiciones en que circulaban los conductores.

De manera preliminar, un especialista anticipó que las posibles imputaciones serían “homicidio culposo en accidente de tránsito”, “conducción peligrosa” y “ocultamiento de pruebas”.

Para el fiscal, los tres acusados alteraron la escena, escondieron los vehículos y adoptaron conductas contrarias a la ley, lo que agrava su situación procesal.