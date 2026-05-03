Insólito trueque en Los Juríes: cayó con una moto robada de Santa Fe tras intercambiarla en plena ruta 7

El rodado tenía pedido de secuestro vigente. El conductor aseguró haberla recibido a cambio de otra moto y la Justicia ordenó detener al segundo implicado.

Hoy 21:55

Un procedimiento policial permitió recuperar una motocicleta con pedido de secuestro nacional, luego de que un joven fuera interceptado mientras circulaba sin documentación sobre la Ruta Provincial N°7, en cercanías de la ciudad de Los Juríes.

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El hecho se originó durante un control preventivo de rutina, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N°48 advirtieron la presencia de una Honda Tornado 250 cc sin chapa patente, lo que motivó la inmediata intervención.

El conductor, un joven domiciliado en el barrio Manzione de Añatuya, no pudo acreditar la propiedad del rodado ni presentar documentación habilitante. Ante esta situación, el vehículo fue trasladado a la dependencia policial para su verificación.

Allí, el informe de la planta verificadora confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente desde el 26 de marzo de 2026, con una denuncia radicada en la provincia de Santa Fe, lo que encendió las alarmas por una posible conexión interprovincial.

Al ser consultado, el joven brindó una versión que dio un giro a la causa: manifestó que momentos antes había realizado un “intercambio de palabra” con un vecino del barrio Ferrocarril de Los Juríes, entregando una Honda XR 150 cc a cambio de la Tornado ahora secuestrada.

Si bien el implicado aseguró haber actuado de buena fe, la falta de documentación y el origen ilícito del rodado complican su situación judicial.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Guillermo Farías, se ordenó el secuestro preventivo de la motocicleta, la identificación del conductor y la firma de un acta de compromiso, además de la aprehensión del segundo involucrado, sospechoso de haber entregado el vehículo robado.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la cadena de responsabilidades y determinar cómo el rodado sustraído en Santa Fe llegó a territorio santiagueño.