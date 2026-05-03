Continúan las fumigaciones contra mosquitos: cronograma semanal por barrios en la Capital

La Municipalidad informó las zonas donde se realizarán los operativos esta semana, en el marco de las acciones de prevención.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó la continuidad de su cronograma de fumigaciones contra mosquitos para esta semana y los barrios en donde se realizarán los trabajos.
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Este lunes las tareas se localizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner (100,450 y 744 Viv.), Sixto Palavecino (50 y 738 Viv.), Vinalar (ampliación Vinalar y Smata), Santa Lucía e Industria.
El martes será el el turno de los barrios Siglo XX (sector XIX), Siglo XXI (sector 750 viviendas), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.
El miércoles se trabajará en los barrios Juramento Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.
El jueves las pulverizaciones serán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery
El viernes se fumigará en los barriis Mariano Moreno (sus 9 ampliaciónes), Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.