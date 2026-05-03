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Continúan las fumigaciones contra mosquitos: cronograma semanal por barrios en la Capital

La Municipalidad informó las zonas donde se realizarán los operativos esta semana, en el marco de las acciones de prevención.

Hoy 21:50
Fumigaciones

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó la continuidad de su cronograma de fumigaciones contra mosquitos para esta semana y los barrios en donde se realizarán los trabajos.

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Este lunes las tareas se localizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner (100,450 y 744 Viv.), Sixto Palavecino (50 y 738 Viv.), Vinalar (ampliación Vinalar y Smata), Santa Lucía e Industria.

El martes será el el turno de los barrios Siglo XX (sector XIX), Siglo XXI (sector 750 viviendas), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles se trabajará en los barrios Juramento Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las pulverizaciones serán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery

El viernes se fumigará en los barriis Mariano Moreno (sus 9 ampliaciónes), Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.

TEMAS Municipalidad de la Capital Fumigación

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