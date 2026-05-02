Mitre lo cerró mejor y volvió al triunfo en el 8 de Abril ante Acassuso por la Primera Nacional

El elenco Aurinegro se impuso por 2 a 0 en el Dres. Castiglione con goles de Machado y Zarate, en el marco de la fecha 12.

Hoy 16:59

Mitre consiguió un triunfo clave como local en el 8 de Abril tras vencer 2-0 a Acassuso, en un partido donde supo golpear en los momentos justos y sostener la ventaja con carácter, en el marco de la fecha 12 de la Primera Nacional.

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El arranque no fue el ideal para el equipo santiagueño. A los 20 segundos, la visita generó una situación clara que sembró dudas en el fondo local. Fueron minutos de confusión, pero Mitre reaccionó rápido: en su primera llegada, Salto desbordó por derecha y tiró un centro rasante perfecto que Machado capitalizó anticipándose a todos para marcar el 1-0 con un derechazo.

Con la ventaja, el desarrollo cambió. Acassuso se hizo dueño de la pelota, mientras que Mitre se replegó y apostó a resistir. Le costó sostener el control del juego, pero mostró firmeza defensiva para irse al descanso arriba en el marcador.

En el complemento, el trámite se mantuvo. La visita manejó la posesión, pero sin profundidad, y el Aurinegro tuvo varias chances de contra que no logró concretar. Sin embargo, todo cambió con el ingreso de Juan Pablo Zárate, que fue determinante: a los 35 minutos, clavó un golazo para el 2-0, liquidando el partido y dejando sin respuestas al rival.

Con esta victoria, Mitre sale de la zona de descenso, alcanza los 12 puntos y se ubica en la 14° posición. En la próxima fecha, tendrá un desafío importante cuando visite a San Telmo, con la intención de sostener la levantada.