En vivo: Güemes visita a Midland con la urgencia de retomar la senda de la victoria

El Gaucho jugará desde las 16.30 en Buenos Aires por la fecha 12 de la Primera Nacional y necesita sumar para salir del fondo.

Hoy 16:51

Güemes afrontará este domingo un compromiso clave en la Primera Nacional cuando visite a Midland, desde las 16.30, por la fecha 12 de la Zona B.

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El conjunto santiagueño llega golpeado tras la derrota 2-0 ante Atlanta en condición de local y necesita recuperarse para mejorar su posición en la tabla, donde se ubica 15° con 10 puntos.

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