Irrumpió con cuchillos en una fiesta, amenazó a todos y desató un caos en Añatuya

El episodio incluyó agresiones a la Policía y la intervención de familiares del sospechoso.

Hoy 17:56

Un violento episodio se registró este sábado por la tarde en la ciudad de Añatuya, cuando un hombre irrumpió armado con dos cuchillos en una fiesta familiar y generó momentos de extrema tensión entre los presentes.

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El hecho ocurrió en calle Hipólito Yrigoyen, en el barrio La Leñera, donde personal de Prevención de la Departamental 13 acudió tras un alerta por una gresca en un domicilio. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con una mujer que relató que se encontraba junto a familiares en un quincho cuando, sin mediar palabra, un sujeto ingresó al lugar portando dos armas blancas de gran tamaño.

Según su testimonio, el individuo avanzó con claras intenciones de agredir físicamente a los presentes, provocando pánico, incluso entre menores de edad. La situación se tornó aún más delicada cuando, al advertir la presencia policial, el agresor no depuso su actitud, sino que huyó a pie y luego se volvió para enfrentar a los uniformados, exhibiendo los cuchillos de forma amenazante.

El hombre logró ingresar a su vivienda, ubicada a pocos metros del lugar, donde fue respaldado por familiares y vecinos. De acuerdo con fuentes policiales, estas personas comenzaron a increpar al personal actuante con insultos y agresiones físicas, rodeando incluso el móvil policial.

En medio del caos, la madre del sospechoso intentó desarmar a uno de los efectivos, tratando de quitarle el arma reglamentaria, lo que elevó aún más el nivel de riesgo de la intervención. Paralelamente, varios menores tomaron piedras y otros objetos con la aparente intención de arrojarlos contra el patrullero.

Ante la escalada de violencia y para resguardar la integridad física del personal, los uniformados optaron por replegarse momentáneamente y tomar distancia de la escena.

Minutos más tarde, la comisión regresó al lugar para dialogar nuevamente con la damnificada, quien pese a lo ocurrido manifestó que no deseaba radicar denuncia penal contra el agresor.

El procedimiento no dejó personas detenidas ni heridos, y el hecho quedó registrado en la Comisaría Comunitaria N°41, mientras se evalúan los pasos a seguir.