Barcelona le ganó a Osasuna y acaricia un nuevo título en el fútbol español

El elenco catalán se impuso por 2-1 y podría gritar campeón este domingo.

Hoy 18:30

Barcelona dio otro paso clave hacia el título al vencer 2-1 al CA Osasuna en El Sadar, por la fecha 34 de LaLiga EA Sports. El conjunto dirigido por Hansi Flick encontró los goles en el tramo final gracias a Robert Lewandowski y Ferran Torres, y quedó a un triunfo —o a un tropiezo del Real Madrid— de consagrarse campeón.

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El equipo catalán cumplió en un escenario complicado, donde había caído la temporada pasada, y dejó el campeonato prácticamente servido. Ahora, toda la presión recae sobre el Madrid, que este domingo visitará al RCD Espanyol: si no gana, el Barça celebrará desde el sillón; si lo hace, el título podría definirse en el próximo Clásico.

El trámite no fue sencillo para el líder. Durante el primer tiempo, Osasuna se plantó con orden y ambición, cerró espacios y evitó situaciones claras del conjunto azulgrana. Incluso tuvo las más peligrosas en los pies de Ante Budimir, quien estuvo muy cerca de abrir el marcador antes del descanso.

En el complemento, el Barcelona elevó la intensidad, presionó más alto y empezó a inclinar la cancha. Los cambios fueron determinantes: la entrada de Marcus Rashford le dio profundidad al ataque y fue clave para abrir el partido con una asistencia precisa para Lewandowski a los 81 minutos. Poco después, Ferran Torres amplió la ventaja tras una recuperación alta.

El descuento de Raúl García de Haro le puso suspenso al cierre, pero no alcanzó para cambiar la historia. El Barça se llevó un triunfo fundamental que lo deja a las puertas del título, a la espera de lo que suceda con su clásico rival.