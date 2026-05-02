Franco Colapinto brilló en Miami: llegó a la Q3 y largará 8° en la carrera principal

Tras finalizar décimo en la Sprint, el argentino cerró el sábado con una gran clasificación. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, partirá desde el décimo lugar.

Hoy 18:37

Franco Colapinto atraviesa su mejor fin de semana desde que llegó a Alpine y lo ratificó este sábado en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde se metió en la Q3 y largará desde el octavo puesto en la carrera principal de este domingo.

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El piloto argentino firmó una clasificación sólida, con un tiempo de 1:28.762, que le permitió ubicarse entre los diez mejores y confirmar su crecimiento en la categoría.

Un salto de calidad en Miami

Colapinto ya había dado señales positivas durante el fin de semana, con un P11 en la práctica libre y un P8 en la clasificación sprint, pero terminó de consolidarse en la qualy principal.

El ingreso a la Q3 marca un punto de inflexión en su adaptación al equipo, ya que es la primera vez que lo consigue desde su llegada a Alpine.

“Estoy contento, hice una qualy muy sólida”, expresó el pilarense tras la sesión.

Superó a Gasly pese a las desventajas

Uno de los datos más destacados es que volvió a superar a su compañero Pierre Gasly, quien clasificó décimo con un tiempo de 1:28.988.

Y lo hizo con una desventaja técnica: Colapinto compite con un alerón en peor estado, que le resta aproximadamente tres décimas por vuelta, lo que realza aún más su rendimiento.

Antonelli, en la pole

La pole position quedó en manos del joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, con un registro de 1:27.798.

Detrás se ubicaron Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari), completando el top 3.

La grilla del GP de Miami

Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:27.798 Max Verstappen (Red Bull) – 1:27.964 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:28.143 Lando Norris (McLaren) – 1:28.183 George Russell (Mercedes) – 1:28.197 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:28.319 Oscar Piastri (McLaren) – 1:28.500 Franco Colapinto (Alpine) – 1:28.762 Isack Hadjar (Red Bull) – 1:28.789 Pierre Gasly (Alpine) – 1:28.810

Ilusión para la carrera

Con un auto en evolución y confianza en alza, Colapinto largará desde una posición expectante en una carrera que comenzará este domingo a las 17 horas (Argentina).

El objetivo será claro: mantenerse en el top 10 y pelear por los puntos, en un circuito exigente donde ya demostró que puede estar a la altura.

El argentino sigue creciendo… y en Miami empieza a consolidarse como protagonista.