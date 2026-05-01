Así serán los accesos al “Madre de Ciudades” para el choque entre Central Córdoba y Boca

De cara a uno de los partidos más convocantes del fin de semana, la Policía de Santiago del Estero dio a conocer cómo será el esquema de accesos al Estadio Único Madre de Ciudades para el duelo entre Central Córdoba y Boca Juniors, que se jugará este sábado desde las 16.15 por la novena y última fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El encuentro generó una enorme expectativa en la provincia, en gran parte por la habilitación de público neutral, lo que anticipa un marco imponente en el estadio.

Cómo se distribuirá el público

Hinchas de Central Córdoba: ocuparán las cabeceras Norte y Sur , además de la platea Oeste

ocuparán las , además de la Público neutral (hinchas de Boca): se ubicará en la platea Este

Este esquema busca garantizar la organización del evento y evitar cruces entre parcialidades, teniendo en cuenta la magnitud del partido.

Un operativo especial

El dispositivo de seguridad será reforzado debido a la alta concurrencia esperada y a la presencia de hinchas neutrales, una modalidad que suele requerir mayores controles y planificación.

Desde la Policía solicitaron a los asistentes concurrir con anticipación para facilitar el ingreso y cumplir con todas las medidas establecidas.

Con todo listo en materia organizativa, el Madre de Ciudades se prepara para recibir un partido que promete clima de fiesta y tribunas colmadas en Santiago del Estero.