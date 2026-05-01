Murió un motociclista tras un violento choque con una camioneta en Sachayoj

El siniestro ocurrió en la noche del jueves en un paraje cercano. La víctima sufrió graves lesiones y falleció antes de llegar al hospital.

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Un trágico accidente de tránsito se registró este jueves por la noche en la localidad de Sachayoj, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con una camioneta.

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El hecho tuvo lugar minutos antes de las 20 en el paraje Ingrata Norte, en cercanías de la mencionada localidad del departamento Alberdi. Por causas que aún se investigan, una motocicleta y una camioneta Ford Raptor protagonizaron un violento impacto.

La víctima fatal fue identificada como Mario Damián Carabajal, de 38 años, con domicilio en el barrio Belgrano Norte. Según informaron fuentes policiales, el hombre sufrió heridas de extrema gravedad, entre ellas politraumatismos en el miembro inferior derecho y un severo traumatismo de cráneo.

El otro vehículo era conducido por Sergio Fabián Gatti, de 55 años, oriundo de Hermoso Campo, quien circulaba por la zona al momento del siniestro.

Tras el choque, se desplegó un operativo de emergencia para trasladar al motociclista al hospital de Quimilí, ubicado a unos 170 kilómetros. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal interviniente, Carabajal falleció antes de poder recibir atención médica.

Efectivos policiales trabajaron en el lugar del hecho para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente, que generó conmoción entre los vecinos de la zona.