Norma Fuentes encabezó otra jornada ambiental de EcoAcción en el barrio Colón

Estas acciones tienen por objetivo generar conciencia sobre la importancia de no arrojar desechos en la vía pública y utilizar los servicios de recolección correspondientes.

Hoy 17:05

La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al ministro de la Producción, Néstor Machado, encabezó una nueva jornada de EcoAcción en el barrio Colón, orientada a la erradicación de mini basurales y a la promoción de prácticas responsables con el medio ambiente.

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De la actividad también formaron parte los secretarios de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla, y de Gobierno, Walter Medina Salomón; y el subsecretario de Ambiente de la Provincia, Pablo Fuentes.

Equipos municipales y provinciales junto a instituciones educativas, sanitarias y vecinos, trabajaron de manera conjunta en la limpieza y recuperación de la esquina de Adán Rodini y Comandante Córdoba, ocupada por la acumulación indebida de residuos.

Estas acciones tienen por objetivo generar conciencia sobre la importancia de no arrojar desechos en la vía pública y utilizar los servicios de recolección correspondientes.

"Con esta iniciativa se busca llegar a cada barrio para fusionar el cuidado del entorno urbano con la salud, entendiendo que las transformaciones verdaderas solo son posibles con la participación activa de los vecinos", afirmó la jefa comunal.

"Debemos aprender a respetar el trabajo de los recolectores ya que, al hacerlo, estamos cuidando a toda la comunidad y siendo más responsables y empáticos con nuestro entorno", señaló.

Por su parte, el ministro Machado, resaltó que "gracias a la articulación entre los gobiernos provincial y municipal y la colaboración de los ciudadanos, se pueden reducir los focos de basura en cada barrio y mejorar la calidad de vida de todos".

Durante la jornada, también se hicieron murales alusivos y se plantaron árboles, con la participación de agentes del CAPS Francisco de Aguirre y la UPA Jorge Newbery, alumnos y docentes de la Escuela de Bellas Artes, madres de la SUBNAF y miembros de NEXO, bajo la coordinación de la Dirección de la Juventud y la Subsecretaría de Medio Ambiente.