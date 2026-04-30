“No es un pecado”: Virginia Gallardo se defendió tras la viralización de imágenes en plena sesión de Diputados

La legisladora quedó en el centro de la controversia tras la viralización de imágenes en plena exposición de gestión. Respondió con ironía en redes y minimizó lo ocurrido.

Hoy 17:34

La diputada Virginia Gallardo protagonizó este miércoles una fuerte polémica luego de que se difundieran imágenes suyas en plena sesión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se la ve ocupada en su estética personal y tomándose selfies mientras se desarrollaba el debate.

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El episodio ocurrió durante la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentaba su informe de gestión ante los legisladores. Las fotografías se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una ola de cuestionamientos por parte de usuarios que interpretaron la actitud como una muestra de desinterés frente a la actividad parlamentaria.

Reacciones y críticas en redes

La difusión de las imágenes desató comentarios negativos que apuntaron al rol de la diputada durante una instancia institucional clave. Para muchos usuarios, la escena reflejó una falta de compromiso con el debate político, en un contexto donde se esperaba atención plena a la exposición oficial.

Las críticas se multiplicaron en cuestión de minutos y posicionaron el tema entre los más comentados, reavivando discusiones sobre el comportamiento de los representantes dentro del recinto.

La respuesta de la diputada

Lejos de evitar la polémica, Gallardo optó por responder públicamente a través de su cuenta en la red social X. Con un tono irónico, publicó una nueva imagen en la que aparece retocándose el maquillaje y escribió: “No todo merece respuesta”.

En su descargo, la legisladora intentó restarle gravedad al episodio y sostuvo que no considera inapropiado tomarse una selfie o acomodarse durante un cuarto intermedio. Además, desestimó las críticas y apuntó contra quienes la cuestionaron, a quienes calificó de “trolls”.

“Me daría más penita ser ustedes”, expresó, en un mensaje que volvió a generar repercusión y alimentó el debate en redes.

Debate sobre el rol legislativo

El episodio volvió a poner en discusión el comportamiento de los representantes durante las sesiones y el uso de redes sociales en ámbitos institucionales. Mientras algunos defendieron la postura de la diputada al considerar que se trató de un momento informal, otros insistieron en la necesidad de mayor responsabilidad en el ejercicio del cargo.

La controversia se suma así a una serie de episodios recientes que reflejan cómo la exposición mediática y digital impacta cada vez más en la actividad política cotidiana.