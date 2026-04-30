La importancia de consultar tu historia laboral desde casa

Consultar la historia laboral es un derecho de los trabajadores argentinos, y desde 2020, se puede hacer de forma online. Este proceso permite acceder a información sobre empleos y aportes previsionales de manera rápida y segura.

Hoy 18:02

En Argentina, la historia laboral es un documento fundamental que recopila todos los trabajos y aportes realizados por un individuo a lo largo de su vida laboral. Desde 2020, el acceso a esta información se ha simplificado gracias a la implementación de plataformas digitales que permiten a los ciudadanos consultar su historia laboral de forma online.

Para acceder a tu historia laboral, es necesario ingresar al sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Allí, los usuarios deben contar con una clave de la seguridad social, que se puede obtener en el mismo portal. Este proceso es gratuito y asegura que cada trabajador pueda verificar su información sin complicaciones.

Una vez dentro del sistema, los usuarios deben seleccionar la opción correspondiente a la historia laboral, donde se desplegará un resumen de los empleos registrados, los períodos trabajados y los aportes realizados. Esta información es crucial para quienes planean jubilaciones o simplemente desean conocer su trayectoria laboral.

El acceso digital a la historia laboral es especialmente relevante en un contexto donde la pandemia de COVID-19 ha acelerado la digitalización de muchos trámites. Esto permite que los trabajadores eviten filas y aglomeraciones, haciendo uso de la tecnología para gestionar su información personal.

Además, consultar la historia laboral online brinda la oportunidad de detectar posibles errores o inconsistencias en los registros. Si un trabajador encuentra alguna discrepancia, puede realizar las gestiones correspondientes para corregirla, garantizando así que su historia laboral refleje con precisión su trayectoria.

Desde su implementación, más de 5 millones de argentinos han utilizado este servicio, lo que evidencia su aceptación y utilidad en la población. Esta herramienta no solo facilita la consulta, sino que también empodera a los trabajadores al tener acceso a información clave sobre sus derechos laborales.

La historia laboral es un documento que puede ser solicitado en diversas ocasiones, como al momento de iniciar un trámite de jubilación, solicitar un crédito o incluso al buscar empleo. Por ello, es recomendable que cada trabajador acceda a su historia laboral al menos una vez al año para mantener su información actualizada y corregida.