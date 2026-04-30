Golpe al narcomenudeo: detuvieron a tres hombres con cocaína y $2 millones en Frías

Fueron interceptados tras un operativo policial mientras circulaban en un auto. La Justicia ordenó allanamientos en la Capital y quedaron aprehendidos por infracción a la ley de drogas.

Hoy 18:12

Tres hombres oriundos de la capital santiagueña fueron detenidos este jueves en la ciudad de Frías, en el marco de un operativo policial que incluyó tareas de inteligencia y seguimiento previo. Los sujetos quedaron acusados por tenencia de estupefacientes y traslado de una importante suma de dinero en efectivo.

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De acuerdo con el parte oficial, el procedimiento se concretó cuando los efectivos interceptaron un automóvil Fiat Palio negro en calle España, casi Pje. Nomi Isares. En el vehículo se trasladaban tres hombres identificados por sus apellidos como Santillán Cruz (24), Jiménez (44) y Campos (20), todos con domicilio en Santiago del Estero.

Tras hacerlos descender, los uniformados realizaron una requisa tanto en el rodado como en sus pertenencias. Como resultado, secuestraron más de $2.000.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y 88 gramos de cocaína, elementos que quedaron incorporados a la causa.

La investigación quedó a cargo del juez Guillermo Paradelo, quien dispuso que los tres involucrados permanezcan aprehendidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Asimismo, ordenó la realización de allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos en la ciudad Capital.

Los detenidos fueron trasladados a la alcaldía de la Comisaría Comunitaria N° 23, donde permanecerán alojados mientras avanza la investigación. En tanto, el vehículo en el que se movilizaban también fue secuestrado como parte de las medidas dispuestas por la Justicia.