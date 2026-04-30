Milo J brilló en su Tiny Desk y reafirmó su proyección internacional

El joven Milo J deslumbró en el Tiny Desk Concert con una propuesta que combinó raíces latinoamericanas, fuerte carga simbólica y proyección global, acompañado por una banda de alto nivel que incluyó a un pianista santiagueño.

Hoy 18:52

El joven artista argentino Milo J dio un nuevo paso en su carrera internacional con una aclamada presentación en el ciclo Tiny Desk Concert, donde desplegó una propuesta artística cargada de identidad, simbolismo y raíces latinoamericanas.

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Con apenas 19 años, el músico oriundo de Morón logró transformar uno de los formatos más influyentes de la música global en un espacio propio. Lejos de adaptarse a las reglas tradicionales del ciclo, convirtió el icónico escritorio en una escena atravesada por la cultura rioplatense, donde lo íntimo se fusionó con una narrativa visual y sonora profundamente ligada a la memoria colectiva.

Un viaje musical con sello propio

El repertorio incluyó un recorrido que combinó material inédito, como “Recordé” y “Cuestiones”, con canciones de su más reciente trabajo, La vida era más corta (2025). Temas como “Solifican12”, “Bajo de la piel”, “Niño” y “Luciérnagas”, esta última junto a Silvio Rodríguez, marcaron el pulso de una presentación que dialoga con distintas tradiciones musicales.

En ese entramado, convivieron géneros como la chacarera, la zamba y la murga, integrados con una sensibilidad contemporánea que evita caer en la nostalgia. La participación de la murga uruguaya Agarrate Catalina sumó fuerza escénica y reforzó la idea de una identidad cultural compartida en la región.

Una puesta cargada de significado

Más allá de lo musical, la escenografía fue protagonista. El escritorio se convirtió en un manifiesto visual con elementos que remiten a la identidad argentina: un banderín del Club Deportivo Morón, el mate, el termo y el libro Martín Fierro.

A su vez, la escena incorporó símbolos de la memoria colectiva como el pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo, una muñeca con la inscripción “Nunca Más”, una chapa de las Islas Malvinas y una revista de Mercedes Sosa. Cada objeto aportó una capa de sentido a una propuesta que trascendió lo musical para convertirse en un discurso artístico integral.

Presencia santiagueña en la banda

Dentro del destacado ensamble que acompañó a Milo J, hubo también representación del interior del país. El pianista santiagueño, oriundo de La Banda, formó parte de la banda estable que sostuvo el andamiaje sonoro de la presentación, aportando su talento a una puesta que logró equilibrar lo técnico con lo emocional.

Un disco que marca un rumbo

El eje conceptual del show giró en torno a La vida era más corta, un álbum que consolida la identidad artística del joven cantante. En ese trabajo, Milo J fusiona ritmos tradicionales como el chamamé, la zamba y la chacarera con influencias de la canción latinoamericana.

En esa búsqueda aparecen ecos de figuras como Violeta Parra y Horacio Guarany, junto a referencias contemporáneas que dialogan con el presente sin perder anclaje en la tradición.

Con esta presentación, Milo J no solo confirmó su crecimiento artístico, sino que dejó en claro que su propuesta trasciende fronteras y formatos, consolidándose como una de las voces más singulares de la nueva escena musical latinoamericana.