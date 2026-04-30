El santiagueño Matías Ríos Olivero fue promovido a 7° Dan

El instructor recibió el reconocimiento de la Federación Internacional de Taekwon-Do tras la reunión de su Junta Ejecutiva en Viena.

Hoy 19:38

El taekwondo santiagueño y argentino celebra un reconocimiento de nivel mundial. La International Taekwon-Do Federation (ITF) confirmó el ascenso del instructor santiagueño Matías Ríos Olivero al grado de Maestro 7° Dan, una distinción reservada para referentes con una extensa y destacada trayectoria dentro de la disciplina.

La decisión fue aprobada durante la reunión de la Junta Ejecutiva de la ITF, realizada el 11 de abril de 2026 en su sede central de Viena, donde además se llevó a cabo el correspondiente examen posterior que validó oficialmente el nuevo rango.

Desde la federación resaltaron la dedicación, el compromiso y la trayectoria de Ríos Olivero, quien desde Santiago del Estero viene impulsando el crecimiento del taekwondo ITF y formando generaciones de practicantes. Su trabajo se alinea con los valores y el legado del fundador de la disciplina, Choi Hong Hi.

Este logro no solo reconoce su camino dentro del arte marcial, sino que también pone en lo más alto a Santiago del Estero, consolidando su presencia en la escena mundial del taekwondo.