En un violento choque una camioneta sufrió importantes daños tras colisionar en Av. Solís

Ocurrió la noche de este miércoles en la zona sur de la Ciudad.

Hoy 00:20

Un siniestro vial se registró la noche de este último miércoles en la ciudad Capital, dejando como saldo importantes daños materiales en uno de los vehículos involucrados. El hecho ocurrió sobre avenida Solís, pasando la intersección con Independencia, en cercanías de calle República de Siria.

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De acuerdo con las primeras informaciones, una camioneta Volkswagen Saveiro Cross de color blanco impactó contra otro vehículo por causas que aún se tratan de establecer. Como consecuencia del choque, la Saveiro resultó con severos daños en toda su parte frontal, evidenciando la magnitud del impacto.

choque camioneta

Efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Por estas horas, se llevan adelante las investigaciones para determinar cómo se produjo la colisión y establecer eventuales responsabilidades.