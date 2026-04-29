Crimen en Misiones: mató a un mecánico tras una discusión por una deuda y quedó detenido

El hecho ocurrió en San Pedro y quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima recibió múltiples disparos en su propio taller.

Hoy 23:21

Un violento homicidio conmocionó este lunes a la ciudad de San Pedro, en la provincia de Misiones, donde un hombre asesinó a tiros a un mecánico en medio de una discusión vinculada a una deuda. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes fueron clave para identificar al presunto autor, que ya se encuentra detenido.

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El hecho se produjo alrededor de las 16 en el barrio 29 de Junio. La víctima fue identificada como Daniel Kaiser, de 50 años, conocido como “Negro”, mientras que el agresor es Andrés Winck, de 46, señalado como prestamista en la zona.

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, ambos hombres mantenían un conflicto económico previo que derivó en una discusión en la vía pública, frente al taller donde trabajaba Kaiser. En ese contexto, Winck extrajo un arma de fuego que llevaba consigo y efectuó varios disparos contra el mecánico.

La filmación muestra que, tras los primeros tiros, el atacante volvió a cargar el arma y continuó disparando, dejando a la víctima gravemente herida en el suelo. Los gritos alertaron a la esposa de Kaiser, quien salió del domicilio y pidió ayuda desesperadamente.

Minutos después, efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado de emergencia y trasladaron al herido al hospital local junto a Bomberos Voluntarios. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el médico de turno confirmó su fallecimiento.

En la escena, peritos de la Policía Científica recolectaron vainas servidas y restos de proyectiles, elementos que serán incorporados a la causa.

Por orden del juez de Instrucción N° 1 de San Pedro, Omar Ariel Belda Palomar, se desplegó un operativo que permitió detener a Winck y secuestrar una pistola calibre 9 milímetros. Además, en un allanamiento posterior, se incautaron cartuchos, un teléfono celular y la motocicleta en la que el sospechoso se movilizaba.

La Justicia también dispuso el secuestro del teléfono de la víctima, mientras avanza la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.