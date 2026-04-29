Día del Animal: Gina, la perrita que ayuda a niños y niñas a superar miedos y construir vínculos

En el marco del Día del Animal, esta historia emotiva busca generar conciencia de la importancia de cuidar los animales en nuestro medio.

Hoy 23:32

En el marco del Día del Animal, una historia cargada de sensibilidad y esperanza se abre paso para recordar el valor del vínculo entre humanos y mascotas. Se trata de Gina, una perrita que hoy cumple un rol fundamental en el acompañamiento terapéutico de niños con dificultades para relacionarse con otros. Su presencia, lejos de ser casual, se convirtió en una herramienta clave para derribar barreras emocionales.

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La licenciada Evelia Lazzarone, su dueña, relató cómo Gina pasó de una situación de vulnerabilidad a convertirse en una verdadera “terapeuta”. “Los niños llegaban y no podían establecer un lazo ni ingresar al instituto. Gina empieza a jugar con ellos y, a través de ese vínculo, logran entrar al consultorio o a la sala de juegos”, explicó a Noticiero 7. En ese proceso, la perrita ocupa un rol de transición: ayuda a que los pequeños pierdan el miedo y se animen a interactuar en un entorno que antes les resultaba ajeno.

El impacto es tan profundo como conmovedor. “Es maravilloso ver cómo reacciona con cada niño de manera distinta. Hay chicos que no pueden hablar ni jugar, pero con Gina empiezan a hacerlo, y luego ingresan juntos al consultorio”, señaló Lazzarone. La dinámica cambia: los niños juegan, pintan, se expresan y, casi sin darse cuenta, comienzan a construir vínculos que antes les costaban. “No podemos pensar el uno sin la otra”, resumió.

En especial, este tipo de experiencias cobra mayor relevancia en niños con dificultades en la comunicación o el vínculo social. Según la especialista, con una mascota logran generar confianza de una forma más espontánea. “Les traen regalos, tienen un trato especial. Las mascotas son muy perceptivas”, puntualizó.